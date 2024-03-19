Basketbol Şampiyonlar Ligi 2024 Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak şehir açıklanacak

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Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2024 Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak şehir 21 Mart Perşembe günü çeyrek final ve dörtlü final kuralarının da çekileceği törende açıklanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahibi yapacak şehir belli oluyor. İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek tören 21 Mart Perşembe TSİ 21.00'de başlayacak. Kura çekimi resmi BCL YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak olup, son 16 turundaki dört grubun galipleri kura çekiminde seri başı olacak. Seri başı takımlar en iyi üç maç üzerinden gerçekleşecek çeyrek final serisinde iç saha avantajına sahip olacak. Tören çeyrek finallerin ardından dörtlü final kura çekimi devam edecek.

Son 16 Turu'nun son haftasına girilirken Unicaja seri başı takımlar arasında yer almayı başaran tek takım oldu. Son şampiyonlar Telekom Baskets Bonn'un yanı sıra MHP RIESEN Ludwigsburg ve Lenovo Tenerife de çeyrek final biletini aldı ancak sıralamaları, kalan takımlarla birlikte Son 16 Turu'nun son gününde belirlenecek. - İSTANBUL