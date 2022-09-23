Basketbol: Şampiyonlar Ligi elemeleri

Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinin yarı finalinde TOFAŞ, Romanya'nın CSO Voluntari takımını 68-57 yendi.
Mavi-yeşilli kulüp, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 33-25 önde kapadı.
Bu galibiyetle elemelerde finale çıkan TOFAŞ, pazar günü Niners Chemnitz-Fribourg Olympic maçının galibiyle karşılaşacak.
TOFAŞ'ta Rob Gray 24 sayıyla en skorer isim olurken, Suleiman Braimoh 14 sayı, 10 ribauntla oynadı. ???????
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