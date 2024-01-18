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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Grupları Belli Oldu - Son Dakika
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu Grupları Belli Oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu müsabakalarının tamamlanmasıyla son 16 turundaki gruplar belli oldu. Normal sezonda gruplarını lider tamamlayan 8 takımın doğrudan son 16 turuna yükseldiği organizasyonda, gruplarını ikinci ve üçüncü bitiren takımların oynadığı play-in turu sonucunda 8 takım daha son 16 turuna adını yazdırdı. Türk temsilcileri Galatasaray Ekmas, TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka da son 16 turunda mücadele edecek takımlar arasında yer aldı. Darüşşafaka Lassa ise play-in turunda elendi. Son 16 turunda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Turu Grupları Belli Oldu
18.01.2024 - 00:01,  Güncelleme: 00:02
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu müsabakalarının tamamlanmasıyla son 16 turundaki gruplar belli oldu.

Normal sezonda gruplarını lider tamamlayan 8 ekibin doğrudan son 16 turuna yükseldiği organizasyonda gruplarını ikinci ve üçüncü bitirenlerin oynadığı play-in turu mücadelelerinin ardından 8 takım daha adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Türk temsilcileri Galatasaray Ekmas, TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka da son 16 turunda mücadele edecek takımlar arasında yer aldı. Bursaspor İnfo Yatırım'ın grup aşamasında veda ettiği organizasyonda Darüşşafaka Lassa ise play-in turunda elendi.

TOFAŞ'ın I Grubu'nda mücadele edeceği son 16 turunda Galatasaray Ekmas J, Pınar Karşıyaka da K Grubu'nda yer alacak.

Son 16 turu eşleşmeleri

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak takımların çeyrek finale yükseleceği son 16 turunda gruplar şöyle:

I Grubu: TOFAŞ, Unicaja (İspanya), SIG Strasbourg (Fransa), Cholet (Fransa)

J Grubu: Galatasaray Ekmas, JDA Bourgogne Dijon (Fransa), Telekom Baskets Bonn (Almanya), MHP Riesen (Almanya)

K Grubu: Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife (İspanya), Hapoel Bank Yahav (İsrail), Peristeri (Yunanistan)

L Grubu: AEK (Yunanistan), UCAM Murcia (İspanya), Promitheas Patras (Yunanistan), Hapoel Holon (İsrail)

Kaynak: AA
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