Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 76 Bahçeşehir Koleji: 95

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Bahçe Kolej'e 76-95 yenildi.
Salon: Aliağa Belediyesi ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Kerem Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Efianayi 2, Franke 15, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 8, Whittaker 19, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Floyd 5, Flowers 17, Yiğit Kaba
Başantrenör: Orhun Ene
Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell 9, Furkan Haltalı 4, Flynn 14, Pontka 11, Cavanaugh 11, İsmet Akpınar 15, Göktuğ Baş 2, Hale 10, Koprivica 10, Mustafa Yiğit Açar
Başantrenör: Marko Barac
1. Periyot: 23 -18
Devre: 41-41
3. Periyot: 58-66 - İZMİR
