Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 76 Bahçeşehir Koleji: 95

01.05.2026 21:30  Güncelleme: 21:39
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Bahçe Kolej'e 76-95 yenildi.

Salon: Aliağa Belediyesi ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Kerem Yılmaz

Aliağa Petkimspor: Efianayi 2, Franke 15, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 8, Whittaker 19, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Floyd 5, Flowers 17, Yiğit Kaba

Başantrenör: Orhun Ene

Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell 9, Furkan Haltalı 4, Flynn 14, Pontka 11, Cavanaugh 11, İsmet Akpınar 15, Göktuğ Baş 2, Hale 10, Koprivica 10, Mustafa Yiğit Açar

Başantrenör: Marko Barac

1. Periyot: 23 -18

Devre: 41-41

3. Periyot: 58-66 - İZMİR

Kaynak: İHA

Cezaevindeki Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yeni fotoğrafı paylaşıldı Cezaevindeki Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yeni fotoğrafı paylaşıldı
Doğum izni 24 haftaya yükseldi Doğum izni 24 haftaya yükseldi
15 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Dünya Kupası’nda İran bilmecesi çözüldü: Trump’tan “Bırakın oynasınlar“ mesajı Dünya Kupası’nda İran bilmecesi çözüldü: Trump’tan "Bırakın oynasınlar" mesajı
JPMorgan’da üst düzey kadın yöneticiye cinsel istismar davası açıldı JPMorgan’da üst düzey kadın yöneticiye cinsel istismar davası açıldı
Trump’ın katıldığı yemeğe düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı Trump'ın katıldığı yemeğe düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı

20:49
ABD’de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu
ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu
20:47
İran’da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti
İran'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti
20:43
Kırıkkale Belediyesi’nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı
Kırıkkale Belediyesi'nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı
19:38
Trump’tan İran’ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
19:06
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
18:44
Isparta’da kaybolan şahsın kafatası Burdur’da bulundu: 11 yıl sonra kimliği netleşti
Isparta’da kaybolan şahsın kafatası Burdur’da bulundu: 11 yıl sonra kimliği netleşti
