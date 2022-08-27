Basketbolda Ege Cup'ta program netleşti - Son Dakika
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Basketbolda Ege Cup'ta program netleşti

27.08.2022 11:17
Basketbolda Ege Cup'ta program netleşti

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi ev sahipliği yapacağı Ege Cup'ın programı belli oldu.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi ev sahipliği yapacağı Ege Cup'ın programı belli oldu. Petkim'in yanı sıra ligdeki diğer Ege temsilcilerinden Yukatel Merkezefendi Belediye Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un katılımıyla düzenlenecek organizasyon, 15-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki Ege Cup'ta ilk gün 15 Eylül'de saat 18.00'de Petkimspor-Merkezefendi, 16 Eylül'de aynı saatte Merkezefendi-Manisa BŞB, 17 Eylül'de ise saat 15.00'te Petkimspor-Manisa BŞB maçları oynanacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Basketbolda Ege Cup'ta program netleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbolda Ege Cup'ta program netleşti - Son Dakika
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