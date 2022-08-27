BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi ev sahipliği yapacağı Ege Cup'ın programı belli oldu. Petkim'in yanı sıra ligdeki diğer Ege temsilcilerinden Yukatel Merkezefendi Belediye Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor 'un katılımıyla düzenlenecek organizasyon, 15-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki Ege Cup'ta ilk gün 15 Eylül'de saat 18.00'de Petkimspor-Merkezefendi, 16 Eylül'de aynı saatte Merkezefendi-Manisa BŞB, 17 Eylül'de ise saat 15.00'te Petkimspor-Manisa BŞB maçları oynanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Basketbolda Ege Cup'ta program netleşti - Son Dakika

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