Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika
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Basketbol: Frutti Extra Cup

21.09.2022 22:34
Basketbol: Frutti Extra Cup

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu turnuvanın dördüncü maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 81-78 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ev sahibi olduğu turnuvanın dördüncü maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 81-78 mağlup etti.

Frutti Extra Bursaspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor, Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 20-17 önde tamamladığı maçın devre arasına da 41-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta skor avantajını koruyarak (60-55) son çeyreğe giden yeşil-beyazlılar, parkeden 81-78 galip ayrıldı.

İkinci günün maç programı

Turnuvanın ikinci gün ilk maçında saat 17.45'de Türk Telekom Spor ile Aliağa Petkim karşılaşacak.

Günün son maçında ise saat 20.00'da Darüşşafaka ile Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

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Basketbol: Frutti Extra Cup Basketbol: Frutti Extra Cup
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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