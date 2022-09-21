Günün son maçında ise saat 20.00'da Darüşşafaka ile Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Basketbol: Frutti Extra Cup - Son Dakika

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