Fenerbahçe altyapısında yetişip 2017 yılında bu kulüpte profesyonel olan 2.03 boyundaki oyuncu, daha önce OGM Ormanspor ve Afyon Belediyespor'da da oynadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka'ya genç takviye - Son Dakika

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