Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 80 Tofaş: 66 - Son Dakika
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Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 80 Tofaş: 66

08.10.2022 17:45
Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 80 Tofaş: 66

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Tofaş'ı ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 80-66'lık skorla galip ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Tofaş'ı ağırlayan Konyaspor karşılaşmadan 80-66'lık skorla galip ayrıldı.

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Kerem Baki xx, Hüseyin Çelik xx, Tolga Edis xx

Konyaspor: Alex Perez xx 9, Mert Gizir x 2, Badzim xx 9, Morgan xxx 22, Eddie xx 11, Can Altıntığ xxx 15, Nikolov x, Erkin Şenel xx 10, Selim Şav x, Ramazan Tekin x 1,

Başantrenör: Engin Gençoğlu

Tofaş: Thomas x 3, Tevfik Akdamar x, Berk Uğurlu xxx 17, Toure xx 8, Gray xx 13, Emre Tanışan xx 8, Tyler Ennis xx 11, Braimoh xx 6, Mustafa Kurtuldum x

Başantrenör: Dimitrios Priftis

1. periyot: 22-19 (Konyaspor lehine)

Devre: 42-42

3. periyot: 59-55 (Konyaspor lehine) - KONYA

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Kaynak: İHA

Basketbol Süper Ligi, Konyaspor, Selçuklu, Tofaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 80 Tofaş: 66 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi: Konyaspor: 80 Tofaş: 66 - Son Dakika
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