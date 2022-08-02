Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar - Son Dakika
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Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar

02.08.2022 11:01
Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar

Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu TED Ankara Kolejliler'den Kevin Kaspar'la güçlendirdi.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu TED Ankara Kolejliler'den Kevin Kaspar'la güçlendirdi. NCAA'de Western Kentucky University forması giyip 2014 yılında Türkiye'ye dönen 30 yaşında, 1.83 boyundaki guard daha önce Sakarya BŞB, Pertevniyal, İTÜ, Bornova Bld ve Ankara Mamak'ta da oynadı. Kevin Kaspar geçen sezonu Türkiye Basketbol Ligi'nde 7.1 sayı, 3.7 ribaund, 4.2 asist ortalamalarıyla tamamladı.


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Kaynak: DHA

TED Ankara Kolejliler, basketbol, Ankara, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa BŞB'nin yeni takviyesi Kaspar - Son Dakika
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