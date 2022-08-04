Manisa BŞB'nin potada ayakları sağlam basacak - Son Dakika
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Manisa BŞB'nin potada ayakları sağlam basacak

04.08.2022 12:57
Manisa BŞB'nin potada ayakları sağlam basacak

Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez yer alacak Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Genel Menajer Nihat Mala, önceliklerinin alt sıralardan uzak sorunsuz bir sezon geçirmek olduğunu söyledi.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez yer alacak Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Genel Menajer Nihat Mala, önceliklerinin alt sıralardan uzak sorunsuz bir sezon geçirmek olduğunu söyledi. Yabancı guard ve pivot arayışlarının sürdüğünü, kadroya birkaç yerli takviye yapabileceklerini belirten Mala, "Süper Lig'de ilk sezon yeni takımlar için kolay olmuyor. Belirlediğimiz bütçemize uygun, karakterli oyunculardan oluşan bir kadro kuruyoruz. Çok çalışmalı ve ayağımızı yere sağlam basmalıyız. Öncelikli hedefimiz alt sıralardan uzak durup sorunsuz bir sezon geçirmek" dedi.

Şimdiye kadar aldıkları 3 yabancının ligi iyi tanımasının bir avantaj olduğunu belirten Mala, "Kulüp yapısını çok iyi bilen Mustafa Baki Görür, Berkay Sinirliğlu, Tolga Birer'le devam ediyoruz. Mustafa Baki, Süper Lig'i çok önceden hak etmiş değerli bir oyuncu. Tolga büyük yetenek, bu sezon ligin sürpriz ismi olmaya aday. Berkay hem çok çalışkan hem de takımı bir arada tutma özelliğine sahip. Yeni yerlilerimizden Yiğit Baran Sarıkaya'nın bu sezon bizde büyük çıkış yapacağına inanıyorum. Kevin Kaspar, TBL'de iyi istatistikler üreten, basketbolu bilerek oynayan bir oyuncu. Ogün Sevinç deneyimi ve soğukkanlılığı ile bize katkı sağlayacak. Ata Kahraman da patlamaya hazır bir genç" açıklamasını yaptı.


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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa BŞB'nin potada ayakları sağlam basacak - Son Dakika

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