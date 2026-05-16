Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, ligde play-off eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Fenerbahçe Beko - Safiport Erokspor
Beşiktaş - Galatasaray
Bahçeşehir Koleji - Trabzonspor
A. Efes - Türk Telekom - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi'nde Play-off Eşleşmeleri Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?