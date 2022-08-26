Pınar Karşıyakalı Delgado formda

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Angel Delgado, Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde şov yaptı. Delgado'nun formasını giydiği Dominik Cumhuriyeti, E Grubu'nda Panama'yı 70-61 mağlup ederken, genç pivot 18 sayı, 11 ribaundla double double gerçekleştirdi. Panama'da ise geçen sezon başında Karşıyaka'da oynayan pivot Akil Mitchell, 19 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 1 blokla maçı tamamladı.
Öte yandan sezon hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sürdüren Kaf-Kaf'ta yıldız transfer olarak kadroya dahil edilen guard Errick Mccollum da takıma katılıp antrenmanlara başladı.
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