Pınar Karşıyakalı Delgado formda - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Karşıyakalı Delgado formda

26.08.2022 12:03
Pınar Karşıyakalı Delgado formda

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Angel Delgado, Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde şov yaptı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Angel Delgado, Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde şov yaptı. Delgado'nun formasını giydiği Dominik Cumhuriyeti, E Grubu'nda Panama'yı 70-61 mağlup ederken, genç pivot 18 sayı, 11 ribaundla double double gerçekleştirdi. Panama'da ise geçen sezon başında Karşıyaka'da oynayan pivot Akil Mitchell, 19 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 1 blokla maçı tamamladı.

Öte yandan sezon hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sürdüren Kaf-Kaf'ta yıldız transfer olarak kadroya dahil edilen guard Errick Mccollum da takıma katılıp antrenmanlara başladı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Karşıyakalılar Büyük Taarruz'un 100. Yılında Kocatepe'de Karşıyakalılar Büyük Taarruz'un 100. Yılında Kocatepe'de Akdeniz Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2. Lig'de Akdeniz Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 2. Lig'de
Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, basketbol, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyakalı Delgado formda - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:40 Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 12:03:25. #1.12#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyakalı Delgado formda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement