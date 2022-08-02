Geçen sezonki kadrosundan Altan Erol'la sözleşme yenileyen Denizli temsilcisi transferde daha önce Bornova Belediyşesi Karşıyaka 'dan Arca Tülüoğlu ve Eyüp Can Öncü, Afyon Belediyespor'dan Bilgehan Diril, Peristeri'den Chad Brown, Samsunspor 'dan Burak Eşlik, Fenerbahçe Koleji 'nden Bertan Baştan, Semt77 Yalovaspor 'dan Doğan Şenli , Windy City Bulls'tan NBA patentli Andrew Harrison ile Bursaspor 'dan Ayberk Olmaz 'a imza attırmıştı. Merkezefendi'de yabancı transferi sürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Yukatel Merkezefendi'den Max Heidegger hamlesi - Son Dakika

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