BASKETBOL Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Bursa 'da Tofaş 'a 81-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 42-39 önde bitiren Denizli temsilcisi, üçüncü periyotta rakibinin 20-10'luk serisine engel olamayınca salondan mağlubiyetle ayrıldı. 4 yabancıyla parkeye çıkan Merkezefendi'de yeni transferlerden Nikolaos Rogkavopoulous 16 sayı, Andrew Harrison 15 sayı, Chad Brown 5 sayı, Tomasz Gielo 3 sayıyla oynadı. Yerlilerden Burak Eşlik 10, Ayberk Olmaz 8, Doğan Şenli 7 sayı kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Merkezefendi ilk maçta mağlup - Son Dakika

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