Pınar Karşıyaka'ya 10'uncu takviye - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'ya 10'uncu takviye

12.08.2022 10:08
Pınar Karşıyaka'ya 10'uncu takviye

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine iddialı olma hedefiyle kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, 10'uncu transferini yaptı.

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine iddialı olma hedefiyle kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, 10'uncu transferini yaptı. Kaf-Kaf, geçen sezon İspanya ACB Ligi takımarından Real Betis forması giyen 27 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet Vittorio Brown'ı kadrosuna kattı. Avrupa'da daha önce Le Mans'ta da oynayan, geçen sezon İspanya'da 11.0 sayı, 4.3 ribaund ve 0.9 asist ortalaması tutturan Vittorio Brown, Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi 5'inci yabancısı oldu. Pınar Karşıyaka daha önce transferde şutör guard Jaylon Brown, guard Erick Mccollum, pivot Angel Delgado, guard Kenan Sipahi, şutör guard Thomas Akyazılı, uzun forvet Mert Celep, pivot Deniz Kılıçlı, şutör guard Skyler Flatten ve pivot Dusan Cantekin'i almıştı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'ya 10'uncu takviye - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'ya 10'uncu takviye - Son Dakika
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