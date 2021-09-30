SALON: WiZink CenterHAKEMLER: Robert Lottermoser, Olegs Latisevs,Carmelo PaternicoREAL MADRİD: Williams-Goss 9, Causeur 2, Hanga 8, Tavares 13, Yabusele15, Heurtel 15, Fernandez, Poirier 4, Taylor 4, Llull 7, Abalde 5ANADOLU EFES: Micic 9, Beaubois 3, Simon 8, Moerman 4, Dunston 4, Larkin 21, Doğuş Balbay, Petrusev 17, Singleton 3, Anderson, Pleiss, Buğrahan Tuncer1'İNCİ PERİYOT: 32-15DEVRE: 50-353'ÜNCÜ PERİYOT: 68-48THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, 2021-2022 sezonu ilk maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Real Madrid'e 82-69 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes: 82 - 69 - Son Dakika Spor