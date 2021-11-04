Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Megasport Arena
Hakemler: Borys Ryzhyk, Saulius Racys, Uros Nikolic
CSKA Moskova: Hackett 15, Voigtmann 8, Shengelia 10, Kurbanov 3, Shved 9, Lundberg 4, Bolomboy 6, Ukhov, Clyburn 26, Faried 1
Fenerbahçe Beko: Shayok 12, Henry 7, Guduric 13, Booker 13, Vesely 17, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 2, de Colo 18, Polonara 7, Ahmet Düverioğlu 2
1. Periyot: 21-25
Devre: 45-49
3. Periyot: 62-69
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı deplasmanda 91-82 mağlup etti.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Rus temsilcisi 4. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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