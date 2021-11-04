Basketbol: THY Avrupa Ligi

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Rus temsilcisi 4. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı deplasmanda 91-82 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko: Shayok 12, Henry 7, Guduric 13, Booker 13, Vesely 17, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 2, de Colo 18, Polonara 7, Ahmet Düverioğlu 2

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