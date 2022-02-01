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Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

01.02.2022 23:08
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Damir Javor (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya)Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 6, Henry 9, Pierre 16, Booker 16, Ahmet Düverioğlu 6, Guduric 15, İsmet Akpınar 6, Floyd 10, Polonara 1, Melih Mahmutoğlu, Metecan BirsenLDLC ASVEL:...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 6, Henry 9, Pierre 16, Booker 16, Ahmet Düverioğlu 6, Guduric 15, İsmet Akpınar 6, Floyd 10, Polonara 1, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen

LDLC ASVEL: Okobo 23, Jones 12, Osetkowski 3, Kahudi 14, Fall 2, Gist 6, Knight 3, Strazel 1, Antetokounmpo 10, Lacombe 2

1. Periyot: 29-23

Devre: 47-41

3. Periyot: 64-63

Beş faulle çıkan: 39.37 Gist (LDLC ASVEL)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 85-76 yendi.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 10'a çıkarırken, Fransa temsilcisi 14. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya ASVEL hızlı başladı ve ilk iki dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Şehmus Hazer ve Pierre'in sayılarıyla toparlanan sarı-lacivertli ekip, 4. dakikada mücadelede ilk kez öne geçti: 13-12. Dengede geçen ilk çeyreğin son 2 dakikasına 21-21'lik eşitlikle girildi. Kalan bölümde Guduric ile etkili olan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 29-23 önde kapattı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayılık farkı yakaladı: 38-26. Fransız ekibi, 8-0'lık seri yakalayarak 15. dakikada farkı 4'e düşürdü: 38-34. Son bölümü dengede geçen ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 47-41 üstün gitti.

İkinci yarıya ASVEL hızlı başladı. Fransız ekibinin 12 sayısına, Fenerbahçe 2 sayıyla karşılık verdi ve ASVEL, 23. dakikada 53-49'luk üstünlüğü yakaladı. Guduric'in önderliğinde toparlanan sarı-lacivertliler, 6-0'lık seriyle tekrar öne geçti: 55-53. Karşılıklı basketlerle süren üçüncü çeyrekte Fenerbahçe bitime 34 saniye kala Guduric'in 3 sayılık basketiyle 64-63 öne geçti ve final periyoduna 1 sayılık avantajla girdi.

Son çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Sarı-lacivertliler, yakaladığı 6-0'lık seriyle 35. dakikada farkı 7'ye yükseltti: 73-66. Son bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe, salondan 9 sayı farkla galip ayrıldı: 85-76.

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Fenerbahçe, Sırbistan, Slovenya, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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