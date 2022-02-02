Anadolu Efes: 97-99

SALON: Megasport
HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Fernando Rocha (Portekiz), Emilio Perez (İspanya)CSKA MOSKOVA: Hackett 31, Milutinov 4, Shved 6, Kurbanov 5, Voigtman, Clyburn 19, Grigonis 20, Lundberg 2, Bolomboy 7, Ukhov, Antonov 3, IvlevANADOLU EFES: Beaubois 22, Shane Larkin 26, Pleiss 9, Micic 16, Singleton 3, Simon 4, Moerman 7, Dunston 12, Bryant, Erten Gazi1'İNCİ PERİYOT: 16-23İLK YARI: 41-443'ÜNCÜ PERİYOT: 64-57NORMAL SÜRE: 86-86
Turkish Airlines EuroLeague'in 24'üncü haftasında Anadolu Efes, normal süresi 86-86 sona eren maçta deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 99-97 mağlup etti.
Lacivert-beyazlı takım, bu sezonki 11'inci galibiyetini alırken, CSKA Moskova ise 9'uncu kez mağlup oldu.
Kaynak: DHA
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