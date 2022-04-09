Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

09.04.2022 00:01
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Aleksandar NikolicHakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Fernando Rocha (Portekiz), Arturas Sukys (Litvanya)Kızılyıldız mts: Lazarevic 8, Wolters 15, Kalinic 16, Hollins 7, Kuzmic, Davidovac 10, Mitrovic 11, Dobric 15, Ivanovic 3, Markovic, White 8Anadolu Efes: Larkin 16, Moerman...

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Fernando Rocha (Portekiz), Arturas Sukys (Litvanya)

Kızılyıldız mts: Lazarevic 8, Wolters 15, Kalinic 16, Hollins 7, Kuzmic, Davidovac 10, Mitrovic 11, Dobric 15, Ivanovic 3, Markovic, White 8

Anadolu Efes: Larkin 16, Moerman 7, Anderson 12, Dunston 14, Simon 8, Singleton 13, Bryant 7, Buğrahan Tuncer, Pleiss 6, Petrusev 2, Erten Gazi

1. Periyot: 21-29

Devre: 40-40

3. Periyot: 65-62

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibine 93-85 mağlup oldu.

Play-off'lara kalmayı önceden garantileyen İstanbul temsilcisi, normal sezonu 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada tamamladı.

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Kızılyıldız, Portekiz, Litvanya, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika


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