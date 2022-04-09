Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Fernando Rocha (Portekiz), Arturas Sukys (Litvanya)
Kızılyıldız mts: Lazarevic 8, Wolters 15, Kalinic 16, Hollins 7, Kuzmic, Davidovac 10, Mitrovic 11, Dobric 15, Ivanovic 3, Markovic, White 8
Anadolu Efes: Larkin 16, Moerman 7, Anderson 12, Dunston 14, Simon 8, Singleton 13, Bryant 7, Buğrahan Tuncer, Pleiss 6, Petrusev 2, Erten Gazi
1. Periyot: 21-29
Devre: 40-40
3. Periyot: 65-62
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibine 93-85 mağlup oldu.
Play-off'lara kalmayı önceden garantileyen İstanbul temsilcisi, normal sezonu 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika