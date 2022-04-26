Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final - Son Dakika
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Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final

26.04.2022 22:29
Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final

Salon: Sinan ErdemHakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)Anadolu Efes: Larkin 16, Bryant 4, Micic 20, Moerman 8, Pleiss 17, Singleton 3, Buğrahan Tuncer 3, Anderson 2, Dunston 4AX Armani Exchange Milan: Rodriguez 9, Shields 9, Hines 6, Hall...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)

Anadolu Efes: Larkin 16, Bryant 4, Micic 20, Moerman 8, Pleiss 17, Singleton 3, Buğrahan Tuncer 3, Anderson 2, Dunston 4

AX Armani Exchange Milan: Rodriguez 9, Shields 9, Hines 6, Hall 16, Bentil 8, Grant 11, Tarczewski 4, Ricci 2, Daniels, Datome, Biligha, Baldasso

1. Periyot: 25-17

Devre: 42-35

3. Periyot: 59-56

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 77-65 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. Serinin dördüncü maçı 28 Nisan Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı. 11-7 geriye düşen Efes, bulduğu 14-0'lık seriyle 21-11'lik üstünlüğü yakaladı. Hücumda Micic ve Pleiss ile etkili olan lacivert-beyazlılar ilk çeyreği 25-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Dunston'ın basketiyle başlayan Anadolu Efes farkı 10'a çıkardı: 27-17. Hücumda etkili olan Efes, ilk yarının son 3 dakikasına girilirken farkı 14'e yükseltti: 42-28. Konuk ekip ilk yarının son bölümünde 7-0'lık seri yakalasa da Efes, soyunma odasına 42-35 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Efes, farkı 10'a yükseltse de hücumda etkili olan konuk ekip farkı düşürmeye başladı. Hall ve Bentil ile sayılar bulan AX Armani Exchange Milan son çeyrek öncesinde farkı 3'e düşürdü: 59-56.

Son çeyreğe 4-0'lık seriyle başlayan İtalyan ekibi 60-59 öne geçti. İki takımın da savunma sertliğini arttırdığı ve sayı bulmakta zorlandığı periyotta son 5 dakikaya 63-63'lük eşitlikle girildi. Bu dakikadan sonra hücumda etkinliğini arttıran Efes 9-0'lık seri yakaladı: 72-63. Efes karşılaşmadan da 12 sayı farkla galip ayrıldı: 77-65.

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Anadolu Efes, Sırbistan, Slovenya, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final - Son Dakika


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