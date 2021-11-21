Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası 4 maçla tamamlanırken, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftasına 3 müsabakayla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor: 94-69
Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 90-76
Anadolu Efes-Darüşşafaka: 84-76
Beşiktaş Icrypex- Fenerbahçe Beko: 74-82
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Akhisar Belediye Basketbol-Sigortam.net: 71-75
Samsunspor-Finalspor: 88-63
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-OGM Ormanspor: 78-79
Kaynak: AA
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