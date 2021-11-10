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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

10.11.2021 23:02
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Frutti Ekstra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki mücadelede Yunanistan ekibi Promitheas Patras'a uzatma periyodu sonunda 83-80 yenildi.

Frutti Ekstra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki mücadelede Yunanistan ekibi Promitheas Patras'a uzatma periyodu sonunda 83-80 yenildi.

Dimitris Tofalos Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-12 önde tamamlayan Bursaspor, soyunma odasına 40-30 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı azaltmayı başaran ev sahibi ekip mücadelenin bu bölümünü 53-51 geride tamamladı. Promitheas Patras, son çeyrekte oyuna tamamen ortak oldu ve karşılaşmanın normal süresi 68-68 eşitlikle sona erdi.

Etkili oyununu sürdüren Yunanistan ekibi uzatma periyodunun sonunda mücadeleden 83-80 galibiyetle ayrıldı.

Yunanistan, Bursaspor, Patras, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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