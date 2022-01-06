Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İspanya ekibi Valencia'ya 86-68 mağlup oldu.
Valencia kentindeki La Fonteta Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Valencia, ilk periyodu 23-7 önde tamamladı. İspanya temsilcisi, soyunma odasına da 42-27 üstün gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Valencia, üçüncü çeyreğini 62-48 önde geçtiği karşılaşmadan 86-68 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Bursaspor, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Valencia ise 5. galibiyetini aldı.
Kaynak: AA
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