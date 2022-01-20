Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında deplasmanda Fransa'nın Boulogne Metropolitans 92 takımına 99-82 yenildi.
ULEB Avrupa Kupası'nda Fransa deplasmanında Marcel Cerdan Salonu'nda oynanan karşılaşmada, ilk periyot 23-22 ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçilirken ikinci periyotta farkı açan Fransız takımı ilk yarıyı da 52-39 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta da Türk Telekom'a farkı eritme fırsatı tanımayan Boulogne Metropolitans 92, son periyoda 72-58 önde girdi ve maçı da 99-82 kazandı.
Türk Telekom, Fransız ekibini Ankara'da 73-65 yenmişti.
Türk Telekom'un, grupta 5 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor