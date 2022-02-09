Üye Girişi
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

09.02.2022 22:04
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: AnkaraHakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Adar Peer (İsrail)Türk Telekom: Perez 2, Clemmons 4, Erdi Gülaslan 8, Ellis 13, Johnson 4, Samet Geyik 6, Dawkins 10, Terrel 17, Can Uğur Öğüt 5, Burak GözeliJoventut Badalona: Paul 10, Vives 3, Willis 8, Parra...

Salon: Ankara

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Adar Peer (İsrail)

Türk Telekom: Perez 2, Clemmons 4, Erdi Gülaslan 8, Ellis 13, Johnson 4, Samet Geyik 6, Dawkins 10, Terrel 17, Can Uğur Öğüt 5, Burak Gözeli

Joventut Badalona: Paul 10, Vives 3, Willis 8, Parra 10, Tomic 19, Busquets 3, Ribas 9, Bassas 3, Feliz 3, Birgander 10

1. Periyot: 14-15

Devre: 28-37

3. Periyot: 47-52

5 faulle oyundan çıkan: 34.56 Perez (Türk Telekom)

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 13. hafta maçında Türk Telekom, sahasında İspanya temsilcisi Joventut Badalona'ya 78-69 yenildi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikası 8-6 konuk takımın üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom'dan Dawkins ve Can Uğur Öğüt'ün sayılarına Bassas ve Tomic ile karşılık veren Joventut Badalona, ilk periyotu 15-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Türk Telekom, Samet Geyik'in 3 sayılık isabetiyle 11. dakikada ilk kez öne geçti: 17-16. Bu dakikadan sonra kontrolü tekrar eline alan Joventut Badalona, devreyi 37-28 galip durumda kapattı.

İkinci yarının ilk dakikalarında skorer bir oyun sergileyen Türk Telekom, arka arkaya bulduğu üçlüklerle 24. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 34-37. Ardından 9-0'lık seri yakalan İspanya ekibi, 26. dakikada farkı yeniden 12 sayıya (34-46) çıkarırken, son çeyreğe de 52-47 üstün girdi.

Final periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Her iki takım da üçlük çizgisinden yüzdeli atışlarla oynarken, 33. dakika 64-57 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Joventut Badalona, müsabakadan 78-69 galip ayrıldı.

YORUMLAR
500

Büyük Britanya, Can Uğur Öğüt, Türk Telekom, Slovenya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:07 Berlin'de yaşayan 17 yaşındaki Türk kıza ırkçı saldırı! Önce hakaret edip sonra darbettiler
21:59 Inter'de olanlar oldu! Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga etti
21:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 22:11:55. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement