Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 77-75 yendi.

Panevezys kentindeki Cido Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 24-19 önde kapatan Türk Telekom, devreye de 40-37 önde girdi.

Üçüncü çeyreği de 60-55 önde kapatan Türk Telekom, maçın bitimine 6 saniye kala Alex Perez ile kaydettiği 2 sayı ile 77-75 maçtan galip ayrıldı.

Başkent temsilcisi, 15 maçta 7 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 14 maçta 8 galibiyeti bulunan Litvanya temsilcisi 5. sırada bulunuyor.