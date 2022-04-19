Türk Telekom: 93-80 - Son Dakika

SALON: Stozice

HAKEMLER: Benjamin Jimenez, Marcin Kowalski, Eduard UdyanskyyCEDEVITA OLIMPIJA: Blazic 20, Dragic 14, Ferrell 11, Omic 15, Muric 7, Pullen 14, Ejim 7, Auguste 5TÜRK TELEKOM: Perez 9, Clemmons 14, Erdi Gülaslan 12, Ellis 9, Johnson 16, Dawkins 15, Berk Demir, Can Öğüt 5, Dorukhan Engindeniz1'İNCİ PERİYOT: 29-16DEVRE: 60-383'ÜNCÜ PERİYOT: 80-52

EuroCup Sekizli Finali'nde Türk Telekom, deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'ya 93-80 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Jaka Blazic oldu.

- İstanbul