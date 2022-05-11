Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali

11.05.2022 23:52
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali

Salon: Virtus Segafredo ArenaHakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Emilio Perez (İspanya)Virtus Segafredo Bologna: Jaiteh 13, Shengelia 5, Hackett 1, Weems 13, Teodosic 21, Cordinier, Belinelli 12, Pajola, Hervey 4, Sampson 11Frutti Extra Bursaspor: Holland 10, Needham 11,...

Salon: Virtus Segafredo Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Emilio Perez (İspanya)

Virtus Segafredo Bologna: Jaiteh 13, Shengelia 5, Hackett 1, Weems 13, Teodosic 21, Cordinier, Belinelli 12, Pajola, Hervey 4, Sampson 11

Frutti Extra Bursaspor: Holland 10, Needham 11, Onuralp Bitim 12, Andrews 6, Hayes 11, Metin Türen, Ömer Utku Al 3, Dudzinski 14

1. Periyot: 25-12

Devre: 41-31

3. Periyot: 62-53

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı'nı ULEB Avrupa Kupası finalinde 80-67 yenen İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna kupanın sahibi oldu.

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayıp 3. dakikası 7-7 eşitlikle geçen ilk periyotta Teodosic, Weems ve Belinelli'yi set hücumlarında iyi kullanan Virtus Segafredo Bologna, ilk çeyreği 25-12 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan İtalyan ekibi, Sampson ve Weems'in sayılarıyla 5. dakikada farkı korumayı başardı: 34-21. Özellikle basit top kayıpları ve isabetsiz dış atışlarla beraber oyuna ağırlığını bir türlü koyamayan Frutti Extra Bursaspor karşısında Virtus Segafredo Bologna, Teodosic gibi tecrübe isimlerini iyi kullandı ve soyunma odasına çift haneli farkla gitmeyi başardı: 41-31.

Üçüncü çeyreğe Hayes'in serbest atışlarıyla başlayan Frutti Extra Bursaspor, farkı tek haneye (41-33) indirdi. Seyirci desteğiyle temposunu arttıran Virtus Segafredo Bologna, Shengelia ve Weems ikilisiyle sayılar bularak 24. dakikada farkı tekrardan açtı: 50-35. Farkı kapatmak için savunmada daha agresif oynamayan başlayan Frutti Extra Bursaspor, rakibinin boş geçen hücumlarını Holland, Onuralp Bitim ve Needham ile cezalandırarak skor üretti ve final çeyreğine gidilirken farkı 9 sayıya (62-53) indirdi.

Üçüncü çeyrekte bulduğu ritmi sürdüren yeşil-beyazlılar, Dudzinski, Onuralp Bitim ve Needham'ın set hücumlarından bulduğu sayılarla bir anda farkı 5 sayıya (64-59) düşürmeyi başardı ve rakip takım başantrenörü Sergio Scariolo'ya 32. dakikada mola aldırdı. Moladan daha kontrollü dönen İtalyanlar, Jaiteh, Shengelia ve Hervey ile skor bularak farkı 34. dakikada çift hanelere tekrar yükseltti: 70-60. Kalan dakikalarda seyirci desteği ve tecrübeli oyuncularıyla Frutti Extra Bursaspor'a geri dönüş şansı tanımayan Virtus Segafredo Bologna, parkeden 80-67 galip ayrıldı.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali

YORUMLAR
500
Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi SPOR Frutti Extra Bursaspor'un final maçı dev ekranlardan izlendi SPOR Frutti Extra Bursaspor'un final maçı dev ekranlardan izlendi

Slovenya, Almanya, Needham, Bologna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 06:06:13. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbol: ULEB Avrupa Kupası finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement