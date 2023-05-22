Basketbolda Avrupa kulüpler düzeyinin en büyük kupası olan EuroLeague'de şampiyon Real Madrid - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Basketbolda Avrupa kulüpler düzeyinin en büyük kupası olan EuroLeague'de şampiyon Real Madrid

22.05.2023 07:24

İspanya devi Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiakos'u 79-78 yenerek 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

THY EuroLeague'de şampiyon Real Madrid! Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiakos'u Sergio Llull'ün bitime 3.2 saniye kalan isabetiyle 79-78 yenerek 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

HEM FUTBOLDA HEM BASKETBOLDA ZİRVEDE

İspanyol devi hem futbolda hem basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda kupayı en çok kazanan kulüp konumunda.

5 YILLIK HASRET BİTTİ

Son olarak 2017-18 sezonunda finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 85-80 mağlup ederek kupaya uzanan Real Madrid'in 5 yıllık şampiyonluk hasreti son buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi (14 kupa) 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22

EuroLeague (11 kupa)1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1973-74, 1977-78, 1979-80, 1994-95, 2014-15, 2017-18, 2022-23

YORUMLAR
500

Real Madrid, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbolda Avrupa kulüpler düzeyinin en büyük kupası olan EuroLeague'de şampiyon Real Madrid - Son Dakika


Son Dakika
07:19 Basketbolda Avrupa kulüpler düzeyinin en büyük kupası olan EuroLeague'de şampiyon Real Madrid
07:14 Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceğini saat 17.00'de açıklayacak
07:12 Bundesliga 10 sene sonra farklı bir şampiyon çıkarıyor! Bayern Münih'in hegemonyası haftaya son bulabilir
07:07 İspanya'da futbol sahalarına bu kez ırkçılık damga vurdu! Real Madrid'in sambacı yıldızı Vinicius'a yapılanlardan sonra Ancelotti ve Neymar'dan destek
23:54 İspanya'da Vinicius'a yaşatılanlar herkesi utandırdı! Ancelotti ve Neymar, ateş püskürdü
23:43 Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var
23:41 Ali Babacan'dan 14 Mayıs değerlendirmesi: Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı
23:17 Bayern Münih hegemonyası bitmek üzere! Almanya'da 10 yıl sonra şampiyon değişiyor
23:08 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan saat 17.00'de kararını açıklayacak
22:58 Yunanistan'da seçimlerin galibi Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2023 07:28:15. #1.11#
SON DAKİKA: Basketbolda Avrupa kulüpler düzeyinin en büyük kupası olan EuroLeague'de şampiyon Real Madrid - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement