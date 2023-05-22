Basketbolda Avrupa kulüpler düzeyinin en büyük kupası olan EuroLeague'de şampiyon Real Madrid

Cuma hutbesinde imamdan akılalmaz 28 Mayıs çağrısı: Benim 2 tane silahım ağzına kadar dolu

Soyadı yanlış yazıldığı için çok sinirlenen Sinan Oğan, gelen tepkilere böyle yanıt verdi

THY EuroLeague'de şampiyon Real Madrid! Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiakos'u Sergio Llull'ün bitime 3.2 saniye kalan isabetiyle 79-78 yenerek 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

HEM FUTBOLDA HEM BASKETBOLDA ZİRVEDE

İspanyol devi hem futbolda hem basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda kupayı en çok kazanan kulüp konumunda.

5 YILLIK HASRET BİTTİ

Son olarak 2017-18 sezonunda finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 85-80 mağlup ederek kupaya uzanan Real Madrid'in 5 yıllık şampiyonluk hasreti son buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi (14 kupa) 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22

EuroLeague (11 kupa)1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1973-74, 1977-78, 1979-80, 1994-95, 2014-15, 2017-18, 2022-23