Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarın Mersin'de başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarın Mersin'de başlayacak

21.03.2022 10:46
Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarın Mersin'de başlayacak

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası, Mersin'de yarın yapılacak çeyrek final müsabakalarıyla başlayacak.

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası, Mersin'de yarın yapılacak çeyrek final müsabakalarıyla başlayacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonun çeyrek final ilk maçında, yarın saat 16.30'da Nesibe Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak. Günün ikinci maçında ise saat 19.30'da Fenerbahçe Safiport ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finalin son 2 müsabakası 23 Mart Çarşamba günü yapılacak. Yarı final bileti alacak son 2 ekip, saat 17.00'de başlayacak OGM Ormanspor-BOTAŞ ve saat 19.30'da başlayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Hatayspor müsabakalarında belirlenecek.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final karşılaşmaları 24 Mart'ta, final maçı ise 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.

YORUMLAR
500
Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde ana montaj işlemi başladı Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde ana montaj işlemi başladı Mersin Büyükşehir MSK takımlarında galibiyet sevinci Mersin Büyükşehir MSK takımlarında galibiyet sevinci

Türkiye Kupası, Servet Tazegül, basketbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarın Mersin'de başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:41 Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:27:08. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarın Mersin'de başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement