Basketbolda İzmir derbisi heyecanı

Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın ikinci devrenin ilk maçında İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci devrenin perdesi açılıyor. Ligde mücadele eden iki İzmir takımı Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor, yarın saat 18.00'de Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde 10 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Pınar Karşıyaka, sahasına oynayacağı maçta rakibine geçit vermek istemiyor. Üst sıralardan kopmama mücadelesi veren yeşil-kırmızılılarda, Semih Erden ve Michael Roll'ün sakatlığı devam ederken, Amath Mbaye'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Ligde şu ana kadar oynadığı 14 maçta 12 mağlubiyet ve 2 galibiyet alan Aliağa Petkimspor ise son sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta korona virüs vakaları sebebiyle Beşiktaş ile oynayacağı mücadele ertelenmek durumunda kalan Aliağa temsilcisi, zorlu Karşıyaka deplasmanında ter dökecek.

Ligin ilk devresinde Aliağa'da oynanan mücadeleyi Pınar Karşıyaka 92-59'luk skorla farklı kazanmıştı. - İZMİR