Basketbolda Play-In Müsabakaları Başlıyor

20.04.2026 12:08
Basketbol Avrupa Ligi'nde play-in maçları yarın başlayacak, son iki ekip belirlenecek.

Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacak son iki takımı belirleyecek play-in müsabakaları yarın başlayacak.

Normal sezonu 7 ila 10. sırada bitiren takımlar, play-in maçlarında mücadele edecek.

Ligi 7. sırada tamamlayan Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, sahasında normal sezonu 8. basamakta bitiren Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak. Telekom Center'da oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Günün diğer maçında ise sezonu 9. sırada noktalayan İspanyol takımı Barcelona, play-in'e 10. ve son basamaktan giren Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Palau Blaugrana'daki karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

Panathinaikos AKTOR-Monaco maçının kazananı play-off'ta Valencia Basket ile karşılaşacak. Kaybeden tarafın ise play-off için bir şansı daha olacak.

Barcelona-Kızılyıldız karşılaşmasını kazanan takım, play-off'un son biletini almak için Panathinaikos AKTOR-Monaco maçının kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçın galibi ise play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşecek.

Kaynak: AA

