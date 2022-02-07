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Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi - Son Dakika

Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi

07.02.2022 12:18

- Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

- Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi

İSTANBUL - Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 15-16 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmaları kazanan ekipler, 18-20 Şubat tarihleri arasında Bursa'da 4'lü finalde karşı karşıya gelecek.

Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine TBF Başkanvekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kurada ligde ilk 8 sırada yer alan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve Tofaş yer aldı. Kupa formatına göre ligin ilk yarısını ilk 4 sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka ve Galatasaray ilk torbada yer alırken, ligin ilk yarısını ikinci 4 sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve Tofaş ikinci torbada yer aldı. Ev sahibi avantajını elde edecek olan ekip için de ayrı bir kura çekimi yapıldı. TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk, kura çekimi öncesinde takımlara başarılar diledi. 15-16 Şubat tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmaları galip tamamlayan 4 takım, 18-20 Şubat tarihleri arasında Bursa'da oynanacak olan 4'lü finalde kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Kura çekiminin ardından konuşan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, bütün takımlara başarılar diledi ve "Herkes kuradan memnun, inşallah maçlar da aynı sevinç ve mutlulukla geçer. Geçen sene pandemiden dolayı kupa maçlarını yapamamıştık. Basketbol severlerin sevdiği bir organizasyon" açıklamasını yaptı. Kura çekimi, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Tofaş-Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka

Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka

Gaziantep Basketbol-Galatasaray

Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi
Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi
Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi
Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi
Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi
Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi

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Türkiye Kupası, Anadolu Efes, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Basketbolda Türkiye Kupası kuraları çekildi - Son Dakika Spor


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