Basketbol tarihine geçti! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi - Son Dakika
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Basketbol tarihine geçti! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi

12.04.2023 14:42

Basketbolda tarihin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Michael Jordan'ın 1998 yılında NBA final karşılaşmasında giydiği ayakkabı 2,2 milyon dolara alıcı buldu. Böylece Air Jordan, tarihinin en pahalı spor ayakkabısı satışını gerçekleştirdi.

Michael Jordan'ın 'Son Dans' adıyla spor literatürüne geçen sezonda giydiği şampiyonluk ayakkabıları, 3 Nisan'da başlatılan açık artırmada satıldı.

Rekor kırıldı! Michael Jordan'ın ayakkabısına servet verdiler

2.2 MİLYON DOLAR

Yaşayan efsane Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği Air Jordan XIII ayakkabısı, açık arttırmada 2.2 milyon dolara rekor fiyattan alıcı buldu. Sotheby's yetkilisi Brahm Wachter, "Bu rekor, Michael Jordan'ın spor hatıralarına olan talebin tüm beklentileri aşmaya devam ettiğini kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Rekor kırıldı! Michael Jordan'ın ayakkabısına servet verdiler

YİNE REKOR KIRDI

Jordan'ın kariyerinin başlarındayken giydiği bir başka spor ayakkabı, 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1,47 milyon dolara satılmıştı. Bu spor ayakkabı ise 2,2 milyon dolar ile bu zamana kadar satılan en pahalı spor ayakkabı unvanına sahip oldu.

Rekor kırıldı! Michael Jordan'ın ayakkabısına servet verdiler
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Michael Jordan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol tarihine geçti! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbol tarihine geçti! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi - Son Dakika
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