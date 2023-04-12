Michael Jordan'ın 'Son Dans' adıyla spor literatürüne geçen sezonda giydiği şampiyonluk ayakkabıları, 3 Nisan'da başlatılan açık artırmada satıldı.
Yaşayan efsane Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği Air Jordan XIII ayakkabısı, açık arttırmada 2.2 milyon dolara rekor fiyattan alıcı buldu. Sotheby's yetkilisi Brahm Wachter, "Bu rekor, Michael Jordan'ın spor hatıralarına olan talebin tüm beklentileri aşmaya devam ettiğini kanıtladı" ifadelerini kullandı.
Jordan'ın kariyerinin başlarındayken giydiği bir başka spor ayakkabı, 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1,47 milyon dolara satılmıştı. Bu spor ayakkabı ise 2,2 milyon dolar ile bu zamana kadar satılan en pahalı spor ayakkabı unvanına sahip oldu.
Son Dakika › Spor › Basketbol tarihine geçti! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi - Son Dakika