Başköy Mahallesi'nde Modern Futbol Sahası Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika
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Başköy Mahallesi'nde Modern Futbol Sahası Açılışa Hazırlanıyor

Başköy Mahallesi\'nde Modern Futbol Sahası Açılışa Hazırlanıyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, seçim döneminde verdiği futbol sahası sözünü yerine getirerek Başköy Mahallesi'ne modern bir spor tesisi kazandırdı. 4 bin 165 metrekarelik alanda çim futbol sahası, soyunma odaları ve yeşil alan düzenlemesi yapıldı.

24.12.2024 11:29  Güncelleme: 11:32
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, seçim döneminde Başköy Mahallesi'nin çocuklarına verdiği futbol sahası sözünü yerine getirdi. Döşemealtı ilçesi sınırında yer alan mahalleye, modern bir spor tesisi kazandırıldı. 4 bin 165 metrekarelik arazi, çim futbol sahası ve park alanı olarak düzenlendi. Soyunma odası ve çevre düzenlemeleriyle tamamlanan tesis, açılış için gün sayıyor.

Seçim döneminde Başkan Mesut Kocagöz'den futbol sahası isteyen Başköy Mahallesi'nin çocukları, artık toz ve çamurlu sahalar yerine, soyunma odası ve duş imkanları bulunan çim sahada futbol oynayabilecek. Başkan Kocagöz, bu proje ile çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Futbol ve yeşil alan bir arada

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, futbol sahası ve yeşil alan düzenlemesini, bölgede 'Kör Kuyu' olarak bilinen mevkide 4 bin 165 metrekare alan üzerinde gerçekleştirdi. Etrafı tel örgü ile çevrilen 20x40 metre ebatlarındaki futbol sahasının 800 m2 kullanım alanı bulunuyor. Arazinin diğer bölümü ise yeşil alan olarak düzenlendi. Benjamin ve zeytin ağaçlarının dikildiği bu alana; piknik masaları, kamelyalar ile banklar yerleştirildi. Futbol sahası ve yeşil alana dönüştürülen arazide bulunan ve bölgeye adını veren iki sarnıcın çevre düzenlemesi de yapıldı.

Açılış için hazırlıklar tamam Futbol sahasının önümüzdeki günlerde çocukların hizmetine sunulacağını belirten yetkililer, tesisin duş, tuvalet ve soyunma odası gibi modern imkanlarla donatıldığını ifade etti. Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde de bir toprak sahayı çim futbol sahasına dönüştürme çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başköy Mahallesi'nde Modern Futbol Sahası Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika

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