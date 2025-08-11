Batık Minare, Su Sporlarıyla Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Batık Minare, Su Sporlarıyla Canlanıyor

11.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'daki Batık Minare, su sporları etkinlikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Batık Minare çevresi, hafta sonları su sporları tutkunlarını ağırlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1984 ile 1990 yılları arasında Kızılırmak üzerine Derbent Barajı'nın kurulmasıyla Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki 200 civarındaki yapı sular altında kaldı. Eski yerleşim alanından caminin yıkılmayan minaresi su üstünde kalan tek yapı olunca bölge "Batık Minare" olarak adlandırılmaya başlandı.

Batık Minare çevresinde düzenlenen kano gösterileri ve su sporları etkinlikleri, çevre il ve ilçelerden gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin önemli su sporları merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Batık Minare, doğal güzellikleri ve su üzerinde yapılan çeşitli aktivitelerle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, hem spor yapma hem de doğayla iç içe huzurlu zaman geçirme fırsatı buluyor.

Bölge, özellikle kano ve kürek sporları için ideal bir ortam sağlarken, su sporları meraklıları için de yeni bir cazibe merkezi haline geldi.

"Yıl içinde yerli ve yabancı turistleri burada ağırlıyoruz"

Kano antrenörü ve ekstrem sporcu Volkan Karaman, AA muhabirine, Bafra'nın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Batık Minare çevresindeki su sporları etkinliklerinin Bafra'nın tanıtımı için büyük bir fırsat sunduğuna işaret eden Karaman, "Bu tür etkinlikler sayesinde bölgemize gelen turist sayısı her geçen gün artıyor ve Bafra turizmi canlanıyor. Burası su sporları yapmak için elverişli bir bölge. Yıl içinde yerli ve yabancı turistleri burada ağırlıyoruz. Gelen misafirlerimiz kano gezisi yaparak, buranın tarihini de görme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Bafra'nın her yıl Kızılırmak Nehri'nde paraşütten kanoya, bisiklet turlarından doğa yürüyüşüne, dağcılıktan eğlenceye birçok etkinliğin yapıldığı Kapıkaya Fest'e ev sahipliği yaptığına işaret eden Karaman, kentte son yıllarda su sporlarının gelişim gösterdiğini dile getirdi.

Su sporları ile kent turizmine katkı sunduklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Her geçen gün artan su sporları uluslararası alanda popülerliğini artırdı. Su sporları Bafra Belediyesi tarafından da destekleniyor. Bu yıl da Kapıkaya Fest ilk defa desteklendi. Herkesi Batık Minare'ye bekleriz. Yılın her ayı buradayız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, turist, samsun, Turizm, Bafra, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batık Minare, Su Sporlarıyla Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:24
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:25:31. #7.11#
SON DAKİKA: Batık Minare, Su Sporlarıyla Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.