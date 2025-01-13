Batman\'da Kick Boks Müsabakası

Batman'da bir düğün salonunun ringe çevrildiği kick boks organizasyonunda farklı ülkelerden sporcuların katıldığı müsabaka yoğun ilgi gördü.
Bir düğün salonunun ringe çevrildiği kick boks müsabakasına farklı ülkelerden 20 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakada birinci gelene kemer hediye edildi. İş adamı Serkan Göner, kick boks müsabakalarında kazandıkları geliri engelli bireylere bağışlayacaklarını söyledi. - BATMAN
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