Batman Petrol AŞ - Afyonspor Maçı Ertelendi

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TFF 2. Lig'de 17 Kasım günü oynanması planlanan Batman Petrol AŞ-Afyonspor maçının ertelendiği belirtildi.

17 Kasım 2024 Pazar günü Batman Petrol AŞ - Afyonspor 2.lig beyaz grup maçı güvenlik tedbirleri nedeni ile ertelendi. Batmanda oynanacak müsabaka şehirde olması muhtemel kayyum protestoları nedeni ile 18 Kasım 2024 pazartesi saat 14: 00'e ertelendi. Batman Valiliği'nin yaptığı müracaat TFF yönetimince uygun bulunarak maçın bir gün ertelenmesine ve pazartesi günü maçın planlandığı şeklinde yine Batman'da oynanacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR