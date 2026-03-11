Batman Petrolspor 4-1\'le kazandı

2'nci lig beyaz grupta mücadele eden Batman Petrolspor ligin 30'uncu haftasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 30'uncu haftasında Karacabey Belediyespor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan Karacabey Belediyespor maçın 35'inci dakikasında Doğanay Kılıç'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını iyice arttırarak saha üstünlüğünü ele alan Batman Petrolspor maçın 48'inci dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Petrolspor maçın 53'üncü dakikasında Ahmet Kesim'in attığı golle 2-1 öne geçti. Petrolspor maçın 82'nci dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Petrolspor, maçın 90+5'inci dakikasında Rahman Buğra Çağıran'ın attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 64'e çıkararak ligdeki liderliğini sürdürdü.