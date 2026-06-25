Batman Petrolspor Bolu'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Batman Petrolspor Bolu'da Kamp Yapıyor

25.06.2026 19:48
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Yeni teknik direktör Selçuk Şahin, hedeflerinin üst sıralar olduğunu açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Takımın yeni teknik direktörü Selçuk Şahin, hedeflerinin üst sıralara oynamak olduğunu belirterek, "İlk önce isteğimiz güzel oyun ve stadımıza gelen taraftarları mutlu edebilmek" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig'in yeni temsilcisi Batman Petrolspor, birinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya geldi. Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Güneydoğu ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarının startını verdi. İdman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Selçuk Şahin, takımın hedefleri ve kamp programına dair değerlendirmelerde bulundu.

"Kendi adıma yeni bir meydan okuma"

Batman Petrolspor ile anlaşmasının kendisi ve ekibi için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Selçuk Şahin, "Benim kendi adıma ve ekibim adına yeni bir meydan okuma, yeni bir macera olacak. Batman şehrinin son dönemde futboldaki çıkışını yakından takip eden bir teknik adamdım. Son 3 yılı çok başarılı geçiren, 2 şampiyonluk ve 1 final oynayan bir kulübe geldik. Bizim amacımız da tabii ki buralarda başarılı olmak. İlk önce isteğimiz güzel oyun, iyi oyun ve stadımıza gelen taraftarları mutlu edebilmek. Taraftar desteğimiz ciddi anlamda var, bunu avantaja çevirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Transferleri Kayseri kampına yetiştirmek istiyoruz"

Kamp programı ve kadro yapılanması hakkında da bilgiler veren Şahin, "Bugün startı verdik. Yeni bir takım olacağımız için biraz erken başlamak istedik. Bu süreçte gelen oyuncularımız olacağı gibi, ayrılacak oyuncularımız da mutlaka olacaktır çünkü transfer dinamik bir süreç. 14 gün buradayız ve burası biraz fiziksel ağırlıklı geçecek. Bolu kampının sonuna durumumuzu görmek için bir hazırlık maçı alabiliriz. Sonrasında 3 gün izin verip 15-16 gün Kayseri'de kampa gireceğiz. Asıl takımı oturtma planımız orada olacak. Yönetimimiz, Zeynel ve Hakan başkanlarımız transferleri o kampa yetiştirmek için büyük bir gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İlk yılımızda başarırsak çok daha değerli olur"

Trendyol 1. Lig'in zorluk derecesine ve rekabetine dikkat çeken Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Çok keyifli bir lig. Yukarıya oynamak isteyen, çıkmak isteyen her takımın hedefi var. Zor bir lig olacak. Çıkan takımlar güçlü çıktı, düşen takımlar güçlü düştü. Ben futbolcuyken bu ligde şampiyonluk yaşamıştım, ligin dinamiklerini az çok bilen bir insanım. Lige yeni çıkmış bir takım olarak hemen şampiyon oluruz demek iddialı cümleler olur ama tabii ki bir hedefimiz var ve yukarıları hedefleyeceğiz. İlk yılımızda bunu başarırsak çok daha değerli olacaktır. Umarım hem iyi oyun hem iyi sonuçlarla Batman halkını mutlu edeceğimiz bir sezon olur." - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Batman Petrolspor Bolu'da Kamp Yapıyor - Son Dakika

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