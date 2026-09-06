Batman Petrolspor\'da Selçuk Şahin, galibiyeti pes etmeyen oyuncularına bağladı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenen Batman Petrolspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, "Oyuncularımız hiç pes etmedi, yine pes etmediler, sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler." dedi.

Şahin, Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok güzel bir maç olduğunu, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Maçta hatalarının olduğunu ve bunları göz ardı etmeden gelecek hafta oynayacakları Bodrum FK maçına hazırlanacaklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Özellikle oyuna başlangıcımız çok iyiydi, 15-20 dakika oyuna çok iyi başladık. Tam planladığımız şeyler oldu. Golü de bulduk ama sonra biraz daha sert baskı yiyince oyuncu grubu biraz pas oyunundan erken vazgeçti. Daha çok uzun oynamaya başladık ve topu rakibe çok verdik. Yani ilk yarının son 20-25 dakikasında biraz sıkıntı çektik. İkinci yarı biraz karşılarken değişikliğe gittim açıkçası. Cissokho'yu biraz daha araya alıp, 5-4-1 biraz daha blok net duralım dedik, özellikle kenar ortaları için ama takdir yani enteresan bir şey oldu. Bütün golleri yan ortadan yedik. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor açıkçası. Daha önce de böyle bir gol yemiştik, bunu çalışacağız ama oyuncularımız hiç pes etmedi, yine pes etmediler, sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. O konuda hiçbir şey diyemem. Oyunda topun bizde olduğu anlarda daha dikkatli olmamız gereken yerler var, bunları çalışacağız."

Fatih Karagümrük cephesi

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Batman Petrolspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Dört gol yedikten sonra skoru elde etmenin zor olduğunu dile getiren Stanojevic, çok kolay goller yediklerini kaydetti.

Stanojevic, şunları söyledi:

"Oyunu genel anlamda domine ettik fakat inanılmaz goller yedik ve sonuç böyle oldu. Bundan sonra ileriye bakacağız. Son 5 dakika Batman şanslıydı. İki pozisyonumuz vardı ama dediğim gibi 4 gol yediyseniz zaten skoru elde etmek zor. Dört golden sonra ne kadar iyi oynasanız da çok zorlaşıyor."