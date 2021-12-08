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Batman Petrolspor Erbaaspor maçında dostluk örneği - Son Dakika

Batman Petrolspor Erbaaspor maçında dostluk örneği

08.12.2021 14:35
Batman Petrolspor Erbaaspor maçında dostluk örneği

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan 15. hafta oynanan Batman Petrolspor-Erbaaspor karşılaşmasındaki dostluk görüntüleri sosyal medyada iki takım taraftarlarını daha da yakınlaştırdı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan 15. hafta oynanan Batman Petrolspor-Erbaaspor karşılaşmasındaki dostluk görüntüleri sosyal medyada iki takım taraftarlarını daha da yakınlaştırdı.

3. Lig 1. Grup'ta oynanan Batman Petrolspor - Erbaaspor karşılaşmasını 12 bin Batmanlı futbolsever izledi. Ligin 15. hafta karşılaşmasında Türkiye'de yenilmeyen dört takımdan biri olan Batman Petrolspor'un Yarasalar taraftar grubu, ısınmaya çıkan Erbaasporlu futbolcuları önce tribüne çağırarak 'Hoş geldiniz' tezahüratları yaptı. Maç başlamadan önce de Batmanlı Yarasalar taraftar grubunun, 'İki takım el-ele, hep beraber tribüne' tezahüratlarına futbolcular alkışla cevap verdi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı ve 12 bin taraftarın izlediği maçta dostluk görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu.

Batman Petrolspor - Erbaaspor karşılaşması 1-1'lik skorla sona ererken, maçtan sonra iki takımın taraftarları sosyal medyada kardeşlik mesajlarını sürdürdü. - BATMAN

Batman Petrolspor Erbaaspor maçında dostluk örneği
Batman Petrolspor Erbaaspor maçında dostluk örneği
Batman Petrolspor Erbaaspor maçında dostluk örneği

Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Türkiye, Batman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Batman Petrolspor Erbaaspor maçında dostluk örneği - Son Dakika Spor


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