Batman Petrolspor Liderliğe Yükseldi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 8'inci haftasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 8'inci haftasında 1461 Trabzon FK'yı Batman Şehir Stadyumu'nda saat 19.00'da konuk etti. Batman Petrolspor, karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutsa da gol bulamadı ve İlk yarı golsüz bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını iyice arttıran Batman Petrolspor, maçın 82'nci dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 18'e çıkararak ligde lider oldu.