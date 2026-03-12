Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürdü

12.03.2026 19:14
30. hafta sonunda Batman Petrolspor, Karacabey Belediyespor'u 4-1 yenerek liderliğini korudu.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta mücadelesi tamamlandı.

Karacabey Belediyespor'u 4-1 mağlup eden Batman Petrolspor, puanını 64'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Seza Çimento Elazığspor'a 1-0 yenilen Muğlaspor, 61 puanda kaldı ve haftayı ikinci sırada tamamladı.

2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR28197263253864
2.MUĞLASPOR28187341132861
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR29165850351553
4.İSKENDERUNSPOR29156845321351
5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR28148653312250
6.ADANA 01 FK291310639281149
7.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR281212450341648
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR28145960303047
9.MKE ANKARAGÜCÜ2813873731647
10.GMG KASTAMONUSPOR29118103937241
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR29116124238439
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI2881283331236
13.MERKÜR JET ERBAASPOR2986153248-1630
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2985163147-1629
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2865172750-2323
16.KEPEZSPOR2857162555-3022
17.ALTINORDU2839162153-3218
18.KARAMAN FK2938182063-4317
19.BUCASPOR 19282836193158-2715
Kaynak: AA

SON DAKİKA: Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürdü
