Batman Petrolspor Şampiyon!

08.04.2026 20:41
Batman Petrolspor, Sincan’ı 3-2 yenerek 1. Lig’e yükseldi. Taraftarlar coşkuyla kutladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.

Batman Petrolspor, ligin 35'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti. Batman Petrolspor, bu galibiyetle ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek 1'inci Lig'e yükseldi. Batman Valiliği önünde kurulan dev ekrandan maçı seyreden taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluk sevincini yaşadı. Daha sonra araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde takımlarının bayraklarıyla şehir turu attı. Vatandaşların dev ekrandan maçı izlediği anlar da dronla kaydedildi.

HAKAN TUFAN: ŞAMPİYONUZ, ÇOK ŞÜKÜR

Valilik önünde kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlardan Hakan Tufan, "Coşkuluyuz, keyifliyiz. Bir hasret sona erdi. Petrolspor 1'inci Lig'de. Mutluyuz. Geçen sene Kayseri deplasmanında çok üzülmüştük ama bugün çok sevinçliyiz. Bütün Batman meydanda bugün. Yağmur yağdı ama buna rağmen takımı desteklemeyi bırakmadılar. Şampiyonuz, çok şükür" dedi.

İSHAN RÜZGAR: 24 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK

Taraftarlardan İshan Rüzgar ise, "24 yıl sonra gelen şampiyonluk; 1'inci Lig'deyiz. Mutluyuz. Mükemmel bir seyirci vardı bugün. 3-2'lik galibiyet. Bu sezon ligde yenmediğimiz hiçbir takım kalmadı. 79 puanla şampiyonluğumuzu garantiledik. Çok mutluyuz. Şampiyon Batman Petrolspor" diye konuştu.

10 yaşındaki Mustafa Eymen Akdağ da takımının şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Petrolspor'un bugün maçına geldik. Hava yağmurluydu ama yine Petrolspor için taraftarlığımızı yaptık. Bugün 79 puanla galibiyet sağladık. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz."

Kaynak: DHA

Batman Petrolspor, Yerel Haberler, Etkinlikler, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
