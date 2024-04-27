Batman Petrolspor Turgutluspor\'u mağlup ederek şampiyon oldu

Spor

TFF 3. Lig 2. Grup'un son haftasında Batman Petrolspor deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup ederek 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 2. Lige yükseldi.

Ev sahibi Turgutluspor ise sezonu 4. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e yükselme maçları oynama hak kazandı.

Hakemler: Bayram Başkan, Sefa Özcan, Çağrı Yıldırım.

Turgutluspor: Zekeriya, Emre Çölgeçen (Zeki dk. 90+5), Mert Denizli, Veysel Karani, Tolga, Hamit, Alperen (Berkant dk. 80), Uğur (Ozan dk. 80), Ekrem (Ayhan dk. 46), Mert Önal (Berkay dk. 46), Noyan

TPAO Batman Petrolspor: Yusuf, Hamza, Mustafa Seyhan (Ergün dk. 72), Nurettin (Yakup dk. 84), Akın (Uğurcan dk. 84), Tunç Murat, Halil, Yalçın, Gökhan (Ali Mert dk. 84), Oktay, Mustafa İnan (Muzaffer dk. 61)

Goller: Akın (dk. 21), Nurettin (dk. 76), Tunç Murat (dk. 90) (Batman Petrolspor), Noyan (dk. 83 ve 85) (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Ekrem (Turgutluspor), Mustafa Seyhan, Yalçın, Yusuf (Batman Petrolspor) - MANİSA