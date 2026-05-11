Batman Petrolspor'un Şampiyonluk Kutlaması
Batman Petrolspor'un Şampiyonluk Kutlaması

11.05.2026 09:57
Batman Petrolspor, 24 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselerek coşkuyla kutlandı, konserler verildi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 24 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e yükselen Batman Petrolspor'un başarısı kentte coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda sahne alan Murat Boz ve Blok 3, taraftarlara konser verdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu 83 puanla şampiyon olarak tamamlayan Batman Petrolspor, 24 yıl sonra 1'inci Lig'e yükseldi. Şampiyonluk kutlamaları kapsamında kentte saat 13.00'ten itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendi. Oluşturulan kortejler ve bando takımlarıyla vatandaşlar konser alanına davet edildi. Batman Valiliği önünde kurulan dev platformda sahne alan Murat Boz'un konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Blok 3'ün de sahne aldığı etkinlikte sanatçılara konser sonrası çiçek ve forma takdim edildi. Daha sonra futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri anonslarla sahneye çağrıldı. Kutlamada Vali Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, yönetim ve futbolcularla birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı. Vatandaşların şarkılara telefon ışıklarıyla eşlik etmesiyle alanda renkli görüntüler oluştu. Kutlamalara katılan Yılmaz Erdoğan da Batman Petrolspor'u tebrik etti.

Kaynak: DHA

