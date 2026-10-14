Batrakov, Barcelona maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü 28. dakikada attı

Batrakov, Barcelona maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü 28. dakikada attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, evinde Barcelona ile oynadığı maçta tek golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov ile buldu. Rafael Leao'nun pasında topu ağlara gönderen 21 yaşındaki Rus futbolcu, skoru 1-0 yaparken Galatasaray formasıyla ilk golünü de kaydetti.
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Barcelona'ya attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Rus futbolcu Aleksey Batrakov'dan geldi. Müsabakanın 28. dakikasında Rafael Leao'nun sol kanattan pasında ceza sahası içinde Batrakov'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.
21 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Maça 11'de başlayan Aleksey Batrakov, 58. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.
Kaynak: İHA
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