Batrakov, Barcelona maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü 28. dakikada attı - Son Dakika
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Batrakov, Barcelona maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü 28. dakikada attı

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Batrakov, Barcelona maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü 28. dakikada attı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, evinde Barcelona ile oynadığı maçta tek golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov ile buldu. Rafael Leao'nun pasında topu ağlara gönderen 21 yaşındaki Rus futbolcu, skoru 1-0 yaparken Galatasaray formasıyla ilk golünü de kaydetti.

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Barcelona'ya attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Rus futbolcu Aleksey Batrakov'dan geldi. Müsabakanın 28. dakikasında Rafael Leao'nun sol kanattan pasında ceza sahası içinde Batrakov'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

21 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Aleksey Batrakov, 58. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiRafael LeaoGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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