Batrakov, Barcelona maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü 28. dakikada attı

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Barcelona'ya attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Rus futbolcu Aleksey Batrakov'dan geldi. Müsabakanın 28. dakikasında Rafael Leao'nun sol kanattan pasında ceza sahası içinde Batrakov'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

21 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Aleksey Batrakov, 58. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.