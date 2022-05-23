Batshuayi, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlılara veda etti.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den sezon başında kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlılara veda etti. Beşiktaş formasıyla toplamda 42 müsabakada 14 gol ve 5 asistlik katkıda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklama, "Burada yaşadığım sıcak karşılama için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir tutkuyu hiç görmemiştim. Siz beni bu ülkeye ve bu kulübe aşık ettiniz. Beşiktaş için her zaman en iyisini diliyorum, siz bunu hak ediyorsunuz. Bu sezon çok zor, uzun ve sinir bozucu oldu. Hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Bu forma için elimden geleni yaptım ama olması gereken kadar gol atamamak çok zordu. Herkes için büyük hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullanarak Beşiktaş'a veda etti. - İSTANBUL